Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Güney Mahallesi 1142 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Çınar İbru, Erdi B. ve Tufan İ. isimli üç arkadaş yolda yürürken, kendilerine henüz kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. 3 arkadaş vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan 3 arkadaş ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Çınar İbru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdi B. ve Tufan İ.'nin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 3 arkadaşı pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.