İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman jandarma astsubayımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı.
İçişleri Bakanlığı: 'Hakkari’de 1 asker şehit oldu'
13.09.2020 - 19:57 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova kırsalında mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Etiketler : terörist,içişleri bakanlığı,açıklama,
731631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/731631.aspx
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