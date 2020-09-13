Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü safhasının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde tatbikatın ilgili safhaları yer alıyor.