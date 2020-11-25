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Memur-Sen Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler ilgili açıklamasını yargıya taşıyor
25.11.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 25.11.2020 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Memur-Sen, öğretmenlere hareket eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için harekete geçti. Genel Başkan Ali Yalçın "Kılıçdaroğlu’nun öğretmenlerin iradesine saygı duymayan ifadeleri vicdanları yaralamış, tüm öğretmenleri üzmüştür. Öğretmenleri ayrıştıran, kutuplaştırıcı hakareti yargıya taşıyoruz" dedi.
Etiketler : memursen,kılıçdaroğlu,
748892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748892.aspx
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