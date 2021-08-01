Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da iki aile arasında 11 yıldır süren dava kanlı bitti. Taraflardan biri, hasımlarının evlerini bastı. Korkunç olayda 7 kişi hayatını kaybetti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile aralarında Türk Tabipler Birliğinin de bulunduğu oluşumlar ölenlerin Kürt kökenli olmasını fırsata çevirerek provokasyona kalkıştı. HDP, katliamdan AK Parti'yi baş sorumlu ilan etti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bir grup milletvekiliyle partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada "Ortada ciddi bir kaos planı var" dedi ve katliam için "ırkçı saldırı" yorumunu yaptı. Vahşeti siyasi malzemeye dönüştürmek isteyen HDP'li Sancar "Bütün muhalefet partilerinin liderlerine ve demokrasi güçlerine de aynı tavrı sergilemeleri çağrısında bulunuyoruz. Onları da Konya’ya bekliyoruz. Bu saldırıların ırkçı bir temele dayandığını, iktidarın ayrımcı ve ırkçı politikalarından beslendiğini gizlemeye kalkarsa iktidarın politikalarına ortak olurlar. Faşizme ve ırkçılığa hep birlikte dur diyelim” dedi.

CHP, KORO HÂLİNDE SUÇLADI

CHP'li milletvekilleri de olayın aydınlanmasını beklemeden koro hâlinde operasyona alet oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel olayın siyasi yanı yokken AK Parti'yi suçlayarak "Saldırının ırkçı saiklerle işlenmiş olma ihtimali, konuyu titizlikle ele almamızı gerektiriyor. Katliamı kınıyor, iktidar partisini kutuplaştırıcı dilinden vazgeçmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li eski bakan Fikri Sağlar da "AKP'nin HDP'ye yönelik nefret söylemi, Kürt yurttaşlarımıza ırkçılık ve katliam olarak dönüyor. Sorumlu AKP'dir" paylaşımında bulundu.

Konya'da katliam: 7 kişiyi kurşuna dizip ateşe verdiler Konya'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

TABİPLER BİRLİĞİ YİNE PROVOKE ETTİ

En büyük skandallardan birine PKK'ya terör örgütü diyemeyen, terörü lanetleyemeyen, her zaman milli ve kutsal değerlerin karşısında olan Türk Tabipleri Birliği imza attı. Âdeta bir halk sağlığı meselesi hâline gelen Tabipler Birliğinin sosyal medya hesabından "Konya’da gerçekleştirilen ırkçı saldırıyı kınıyoruz. Irkçılığı körükleyen söylemler, hukuksuzluk ve bu iklimi oluşturan katliamın asıl sorumlusudur" açıklaması yapıldı. İstanbul Tabip Odası da "Konya'da Kürt bir aileden 7 kişinin öldürüldüğü, evlerinin yakıldığı katliam, kışkırtıcı, ayrıştırıcı nefret dilinin ve cezasızlık politikasının sonucudur" diye paylaşımda bulundu.

SOKAK ÇAĞRISI YAPTILAR

Terör örgütü PKK militanları, sosyal medyadan sokak çağrısı yaptı. SOL Partili Alper Taş ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığını gizlediği saldırıyı ‘Kürt vatandaşlara yönelik’ yapılmış gibi göstermeye çalıştı. Halkevleri sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla “Irkçılığa ve faşizme karşı birleşelim!” sloganıyla insanları sokağa davet ederek, vatandaşı birbirine kırdırmaya kalkıştı.

CHP, Konya’ya milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderdi. Heyet başkanı Konya Milletvekili Abdüllatif Şener "Soruşturma safhası yargı süreçlerinde gizlidir ve delillerin kararmasına yol açabilecek sonuçlar doğuracağı için de bunların açık seçik bir şekilde tartışılması, konuşulması, soruşturma evrakında yer alacak bilgilerin kamuoyuna yayılması hukuk düzenimizde uygun görülmemektedir" diye konuştu. Şener, hukuka saygı çağrısında bulunurken, gece CHP’li milletvekillerinin olayın aydınlanmasını beklemeden siyasi hesap peşine düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Konya’da katledilen aile ile ilgili şoke eden açıklama Konya'da 7 kişilik aileye silahlı saldırının ardından evlerini ateşe veren canilerle ilgili konuşan bir vatandaş, öncesinde barış konusunda anlaştıklarını söyledi.

KATLİAMIN ALTINDAN 11 YILLIK KAVGA ÇIKTI

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, 13 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, hadiseyi soruşturmak için başsavcı vekili ve üç savcının görevlendirildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığı, delil toplama işlemlerinin devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği belirlenmiştir. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hâli devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir. Dün meydana gelen olayın faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve hâlen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 13 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu arada silahlı saldırıda hayatını kaybedenler dün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da katıldığı cenaze töreniyle defnedildi. Kurtulmuş, “Böyle büyük bir acıdan hiç kimse siyaset çıkarmaya kalkmasın. Bu meselenin arkasında Kürt-Türk ya da ırk çatışmaları yoktur. Vahşice tasarlanmış insanlık dışı bir katliamdır” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

PROVOKASYONLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Konya'da yedi kişinin hayatını kaybettiği olay üzerinden Türk-Kürt çatışması çıkarmaya çalışanlara tepki gecikmedi. AK Parti, MHP, BBP ve İyi Parti’nin Konya il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları Mevlâna Meydanı’nda ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada cinayeti etnik bir çatışma gibi sunanların amacının iç karışıklık çıkarma olduğu ifade edildi. Heyet adına konuşan AK Partili Leyla Şahin Usta “Olay bütün detaylarıyla bir etnik çatışma değilken bunu Türk-Kürt çatışması olarak gösteren odaklar kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır” dedi. Kirli terkiple ilgili diğer tepkiler şöyle:

l Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ülkemizdeki birlik ve beraberliği baltalamak isteyen çevrelerin olayları başka bir yöne çekmeye çalışması şaşırtıcı değildir. Kardeşliğimiz üzerinden yapılacak provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz.

l İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır. Medyamızı ve kamuoyumuzu olayla ilgili oluşturulan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz.

l AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu canice olayın bir husumetten kaynaklandığı bilinmesine rağmen etnik bir çatışma gibi sunulması Türkiye’deki kardeşliğe dönük bir nefret siyasetidir. Katliam ve nefret siyaseti üretmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz.

l Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, gözaltı açıklaması Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişinin canice katledildiği saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 13 olduğu duyurusunu yaptı.