Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonlar neticesinde iyice köşeye sıkışan PKK'lı örgüt üyeleri, yapılan başarılı ikna çalışmaları sonucunda teslim oluyor. Bu kapsamda 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

BU YIL 120 ÖRGÜT ÜYESİ TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarından birinin 1997 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet gösterdiği, Diğer örgüt mensubunun da terör örgütünün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 120'ye yükseldi.

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: İkna edilen örgüt mensubu teslim oldu Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK'nın bir mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

5 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama ile 5 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu öğrenildi.

1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu Son dakika haberi... Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Böylece 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 79'a yükselmiş oldu.