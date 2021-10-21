Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı. Fahrettin Koca, toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı. Geçen yıl tüm dünyada maske kullanımı ve virüsün yayılım yollarının sınırlanmış olması sebebiyle influenzanın neredeyse hiç görülmediğini anımsatan Koca, açıklamasında; "Bu yıl dünyada influenza artış eğiliminde olmasına rağmen, henüz ülkemizde görülmedi. Ancak diğer solunum yolları virüsleri ise yaygın şekilde görülmeye başladı. Bu durum maske ve mesafe kullanımında bu yıl geçen yıla göre daha gevşek olduğumuzu gösteriyor. Tedbir bizi influenzaya karşı da korur." dedi.

Bakan Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır. Aşılar stoklara girdikçe influenza aşısı tanımlanmaya devam edilecektir" dedi.



Bakan Koca'dan çok net yüz yüze eğitim açıklaması Bakan Koca toplantı sonrası 'Okullar açık kalacak mı? sorusunu cevapladı. Koca: "Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak." dedi.



Bakan Koca; 'Çağrılarıma kulak verin' deyip vefat sayısını açıkladı Aşı konusunda çağrılarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vefat sayısının 214 olduğunu açıkladı.