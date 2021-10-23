Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, 10 Eylül’den itibaren sadece ifade için düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte teslim olmayı taahhüt eden 2711 kişi serbest bırakıldı.

Meclis’ten geçerek yasalaşan ve 4’ncü yargı paketinde yer alan düzenleme ile, gece yakalanan kişilerin durumu emniyet ya da jandarma görevlilerince sistem üzerinden kontrol ediliyor. İfadesi alınmak üzere mesai saatleri dışında yakalanan ve belirtilen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunacağına dair taahhütte bulunan kişinin durumu saat kaç olursa olsun cumhuriyet savcısına bildiriliyor. Bu kişiler, cumhuriyet savcısının emir vermesi üzerine serbest bırakılırken, bu karar bilişim sistemine de işleniyor.

İHLAL EDEN BİR DAHA YARARLANAMIYOR

Kanuni düzenleme uyarınca serbest bırakma her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabiliyor. Taahhüdünü ihlal eden kişi, bu imkândan bir daha yararlanamıyor. Ayrıca taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye para cezası veriliyor. Yapılan düzenleme ile yakalama veya zorla getirme kararlarının mesai saatleri dışında infaz edilmesinden kaynaklanan mağduriyetler ortadan kaldırılmış oldu.

Adalet Bakanı Gül: Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur." dedi.