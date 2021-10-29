Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gittiği Anıtkabir'de, Özel Defteri'ni imzalayarak önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız." dedi.

DEVLETİN ZİRVESİ ANITKABİR'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'da yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk mozalesine çelenk bıraktı.



"CUMHURİYETİMİZİ DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ YAPMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranlar yad ediyoruz. Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun.

ABD’den Türkiye’ye 29 Ekim kutlaması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken, “Bu özel gününüzde size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz ve gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." dedi.