Türkiye Gazetesi

Enerji veTabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamasından önemli satır başları:

"Karadeniz'deki doğal gaz keşfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır."

"Her bir vatandaşımızın doğal gaz konforunu yaşaması adına mümkün olan bütün yerleşim yerlerine doğal gaz ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, yaptığımız planlama ile 2021-2026 döneminde ilave 367 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanacağının müjdesini de buradan vermek isterim.

"Yeni YEKA projeleri kapsamında ise 2.000 MW RES ve 2.500 MW GES olmak üzere toplam 4.500 MW kapasiteye sahip YEKA yarışmaları gerçekleştirilecektir."

"Enerji sektöründeki bir diğer önemli husus da akaryakıt fiyatlarıdır. Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, Devletimizin 2021 yılında 50-60 milyar TL aralığında bir vergi alacağından vazgeçmesi öngörülüyor."

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Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Azerbaycan ile el sıkıştık Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petroller ve BOTAŞ'ın satışı, doğal gaz tedariği konularında önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Dönmez: BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değil Bakan Dönmez, yazılı açıklama yaparak, BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri konusuna son noktayı koydu. Dönmez, söz konusu kurumların satılmasının söz konusu olmadığınının altına çizdi.