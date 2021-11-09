Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; İçişleri Bakanlığı operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor.
1550 PERSONEL GÖREV ALIYOR
İçişleri Bakanlığı, 1550 personelin katılımıyla Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Şırnak'ta, Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.
TERÖRÜN TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik koruculardan oluşan 121 timdeki 1550 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
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