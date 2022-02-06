Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredileri öğrencilere maddi anlamda destek oluyor. Burs alanlar, aldıkları ücreti üniversite öğrenim süreleri bitene kadar geri ödemesiz bir şekilde alıyorlar. Kredi alanlar ise, öğrenim süreleri bittikten 2 yıl sonra aldıkları öğrenim kredilerini aylık bir şekilde ödemeye başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Şubat itibarıyla başladığını açıkladı. Kasapoğlu, 6-10 Şubat tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.

ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Şubat, “2” olanlar 7 Şubat, “4” olanlar 8 Şubat, “6” olanlar 9 Şubat, “8” olanlar 10 Şubat’ta ödemelerini alabilecek.



Bakan Kasapoğlu'nun Twitter paylaşımı

2004 YILINDAN BERİ VERİLİYOR

Öğrenim kredisi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu gereğince, 1962 yılından beri veriliyor. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği 1985 yılından bu yana katkı kredisi verilirken 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereği, 2004 yılından itibaren de burs veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan burs ve kredi çalışmalarıyla ilgili açıklama Bakanlık açıklamasında, "Anket çalışmasında yer alan bakanlığımıza ait gençlik merkezleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sorulara verilen yanıtların başvuru sonucunu etkileyemeyeceğinin altını çizmek isteriz" denildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı sığınmacı gençler için spor tesisleri inşa ediyor Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye sığınan Suriyeli gençlerin yaşadığı yerlere Avrupa Birliği iş birliğiyle 28 spor tesisi yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından 35 milyon lira proje desteği Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında STK'ların projelerine, 35 milyon lira destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.