Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk ayağı İtalya ve Arjantin’de nisan ile haziran aylarında düzenlenen panel serisinin ikinci ayağı, 16 Ağustos’ta Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak panelle başlayacak.

Paneller sırasıyla 18 Ağustos’ta Londra’da, 22 Ağustos’ta Oslo’da, 24 Ağustos’ta Stockholm’de ve 26 Ağustos’ta Amsterdam’da devam edecek.

Bu panelleri, Güney Afrika, Almanya, Güney Kore, Japonya, İspanya ve Rusya’da gerçekleştirilecek paneller takip edecek. Son etkinlik ise eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta yapılacak.

Alanında uzman yerli ve yabancı katılımcılarla gerçekleştirilecek panel serisiyle, BM reformuna yönelik Türkiye politikasının küresel ölçekte uluslararası kamuoyu ile buluşturulması hedefleniyor. Panel serisinin uluslararası alanda ses getireceğine inandığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Panel serisiyle, BM’nin, selefi Milletler Cemiyeti’nin akıbetini yaşamaması için uluslararası sistemin yeniden harekete geçirilmesini ve yeni bir BM ve Güvenlik Konseyi dizayn edilmesi yönünde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. BM’nin meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına dikkat çekileceğini aktaran Altun, özellikle BM Güvenlik Konseyi’nde kapsamlı bir reform ihtiyacının bulunduğuna vurgu yapılacağını bildirdi.

BMGK, Gazze için toplanıyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Filistin'in talebi üzerine, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere 8 Ağustos Pazartesi günü toplanacak.

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