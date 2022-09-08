Türkiye Gazetesi

İstanbul'un gözde sembollerinden biir olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önemli günlerde adeta renkten renge bürünüyor. Bu renkli ışıklandırmalarla beraber boğazda resmen görsel şölen yaşanıyor.

FSM Köprüsü, bu kez Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülke bayrağının renkleri olan yeşil ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü maviye büründü İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi! Korku dolu anlar İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde taksiden inan şahıs köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs yakınlarının uzun çabaları sonucu ikna oldu.

Fatih Sultan Mehmet için Fatih Camii’nde mevlit okutuldu İstanbul’un Fethi'nin 568’inci yıldönümünde Fatih Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.