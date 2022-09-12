Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının yerini sonbahara bırakmasıyla birlikte soğuk hava ve yağış kendini hissettirmeye başladı. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da olduğu 17 ilimiz için sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

17 İLDE 'SARI' ALARM

İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Barın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji yarın kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı.

"ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi: "12.09.2022 Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren (03:00 TSİ) Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda (İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

12 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Meteoroloji uyardı: Yeni hafta sağanakla başlayacak Hafta başında etkisini hissettiren serin hava, hafta sonu yerini artan sıcaklığa bırakmıştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yarın itibariyle serin ve yağmurlu havanın geri döneceği bildirildi. Yağışlar özellikle Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olacak.

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı geçti. Güneşli günler yeni hafta yerini gök gürültülü yağmurlara bırakıyor. Bu gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası başta olmak üzere kent gelinde sağanak etkili olacak. Yaşanacak olumsuzluklara ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.