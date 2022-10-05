Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesine taziye telefonu açtı.
Ayrıntılar geliyor...
Onur Şener katilleri yakalandı mı? Müzisyen Onur Şener cinayeti katilleri kimdir? İfadeleri ortaya çıktı Onur Şener katilleri kimdir, yakalandı mı? Onur Şener cinayeti ilk ifadeler ortaya çıktı! Onur Şener cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıkıyor. Ankara’da bir eğlence mekanında çalışan müzisyen Şener vahşi şekilde öldürülmüştü. İstek şarkı çalmadığı için öldürüldüğü iddia edilen Şener cinayeti sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
İstek parça yüzünden öldürülen müzisyen Onur Şener’in Hadise ile düeti ortaya çıktı! Ankara’da bir eğlence mekanında dün gece korkunç bir olay yaşandı. 3 cani istedikleri şarkıyı söylemediği gerekçesiyle müzisyen Onur Şener’e cam şişelerde saldırdı. Kırılan cam şişeler müzisyenin boynuna saplanırken, Şener kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vahşi cinayetin ardından Onur Şener'in, 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ve şarkıcı Hadise ile düet yaptığı görüntüler gündem oldu.
Müzisyen Onur Şener'in katillerinin kamu çalışanı olduğu iddisına bakanlıktan ilk açıklama Ankara'da işlenen müzisyen Onur Şener cinayetinde tutuklanan 2 zanlıya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi.