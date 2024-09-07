AK Partili Şamil Tayyar'dan Dilan ve Engin Polat paylaşımı: Yargıya güven bir kez daha sarsıldı

AK Partili Şamil Tayyar, kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapsi istenen Dilan ve Engin Polat çiftinin peş peşe tahliye edilmesine tepki gösterdi. Kararın toplumun vicdanını rahatsız ettiğini belirten Tayyar, "Zaten yargıya güven azdı, şimdi bir kez daha sarsıldı." dedi.

Önce Dilan sonra Engin Polat tahliye oldu! Eşini cezaevinden almaya geldi, ilk kez konuştu

Önce Dilan sonra Engin Polat tahliye oldu! Eşini cezaevinden almaya geldi, ilk kez konuştu

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Polat ailesiyle ilgili davada dün yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın ardından eşi Engin Polat da tahliye edildi. Böylece 40 yıla kadar hapsi istenen iki isimde serbest kaldı.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Ayrıca Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün de tahliye edildi. Böylece dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

TAHLİYELER BÜYÜK SES GETİRDİ

Dilan ve Engin Polat çiftinin peş peşe tahliyesi ülke genelinde de büyük ses getirdi. Sosyal medyada konu hakkında binlerce paylaşım yapılırken, bir paylaşım da AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi.

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR'DAN TEPKİ

Tahliyelere tepki gösteren Şamil Tayyar şunları aktardı:

"Dilan Polat’tan sonra Engin Polat’ın tahliyesi, toplum vicdanını rahatsız etmiştir.

Zaten yargıya güven azdı, şimdi bir kez daha sarsıldı.

40 yıldan fazla hapis cezası gerektiren kara para aklama iddiası ile 9 ay sonra gelen tahliye kararı arasındaki paradoksu, karar vericilerin kamuoyuna mutlaka izah etmesi gerekir.

Her şey yalansa Polat çiftinden çıkın özür dileyin.

Değilse karar sürecindeki mübaşirden savcı ve hakime kadar hepsinin, hatta yedi sülalesinin mal varlığını, para trafiğini araştırın, yolsuzluk varsa burunlarından fitil fitil getirin.

Getirin ki ibret olsun aleme."