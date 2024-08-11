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Artık zorunlu oluyor... Kesimhanelere kamera şartı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Artık zorunlu oluyor... Kesimhanelere kamera şartı!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hazırladıkları yeni yönetmelik taslağıyla, kesimhanelerin belirli noktalarına kamera sistemi kurulmasını zorunlu hale getireceklerini bildirdi.

 

Bakan Yumaklı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmelik Taslağı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Taslağın kamuoyunun görüşüne açıldığını bildiren Yumaklı, düzenlemeyle, birçok yeni uygulamanın hayata geçirileceğini aktardı.

KESİMHANELERE YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Yumaklı, kamuoyundan ve ilgililerden gelen görüşlerin değerlendirilerek yönetmeliğe son şeklinin verileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"2011'de yürürlüğe giren Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler yapmak üzere başlattığımız çalışmaları tamamladık. Bazı gıda ürünlerinin üretiminden nakliyesine kadar bir çok düzenleme yapıyoruz. Buradaki amacımız tüketicimizin güvenli gıdaya ulaşması. Buradaki en önemli değişikliklerden birisi kesimhanelerle ilgili. Zaman zaman kesimhanelerde hiç tasvip etmediğimiz görüntülerle karşı karşıya kalıyorduk. Bunlar kabul edilebilir değil. Her ne kadar cezai işlem uygulansak da buradaki amacımız bunların hiç olmaması."

Artık zorunlu oluyor... Kesimhanelere kamera şartı! - 1. Resim

Bu konuda daha katı uygulamayı devreye alacaklarına dikkati çeken Yumaklı, "Düzenlemeyle, kesimhanelerde belirli noktalarda kamera sisteminin kurulmasını zorunlu hale getiriyoruz. Kesilen hayvanların gerektiğinde dijital takibinin yapılabilmesi için de gerekli altyapının oluşturulmasını öngörüyoruz. Gıda güvenilirliğinin sağlanması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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