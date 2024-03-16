BBP Destici: Murat Kurum İstanbul'u yüzde 45'le alır

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mart 2024 12:39 - Güncelleme: 16 Mart 2024 12:43 - Güncelleme:

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı programda seçime dair açıklamalar yaptı. İstanbul için değerlendirmelerde bulunan Destici "Kurum yüzde 45 oyla İstanbul'u alır. İmamoğlu sadece CHP'nin oyuyla kazanamaz" dedi.