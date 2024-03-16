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Haberler > Gündem > BBP Destici: Murat Kurum İstanbul'u yüzde 45'le alır

BBP Destici: Murat Kurum İstanbul'u yüzde 45'le alır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BBP Destici: Murat Kurum İstanbul&#039;u yüzde 45&#039;le alır

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı programda seçime dair açıklamalar yaptı. İstanbul için değerlendirmelerde bulunan Destici "Kurum yüzde 45 oyla İstanbul'u alır. İmamoğlu sadece CHP'nin oyuyla kazanamaz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CNN Türk'te Tunç Arslanalp'ın sorularını cevapladı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İMAMOĞLU SEÇİME ORTAK DAHİ DEĞİL"

31 Mart seçimlerine ilişkin konuşan Destici, "Kurum yüzde 45 oyla İstanbul'u alır. İmamoğlu sadece CHP'nin oyuyla kazanamaz. Seçime ortak dahi değil. Kurum ve İmamoğlu arasında aslında makas çok açık. Terörle iş birliği İstanbul'a ihanet. CHP'nin terör uzantılarından uzak durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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