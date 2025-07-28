Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i havalimanında karşıladı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Esenboğa Havalimanın'da karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokaye ile görüştü.
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Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru