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Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i havalimanında karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Esenboğa Havalimanın'da karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokaye ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da! Tokayev havalimanında karşıladı - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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