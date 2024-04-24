Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döner' esprisi salonu kahkahaya boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döner' esprisi damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

"HERHALDE DÖNER İSTANBUL'DA BİTİRİLDİ"

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde bir gazeteci "Şu anda her iki ülkede de bir döner tartışması olduğuna dair" bir soru sorması üzerine Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Aslında yüzeysel olduğunu düşünmüyorum ilişkilerin. Aslında bu ziyaretle ilgili tartışmaların yüzeysel olduğunu düşünüyorum. Döner çeşitliliğin bir parçası. Yeni Almanya'yı şekillendiren bir çeşitlilik bu" diye cevap verdi.

Steinmeier'dan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Herhalde döner İstanbul'da bitirildi" ifadelerini kullanınca tüm salon kahkahalara boğuldu.

DÜN DÖNER KESMİŞTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etmişti.

Steinmeier, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor." demişti.