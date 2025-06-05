İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! İki itirafçı daha tahliye edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iş adamı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 5'inci dalganın yaşandığı ve birçok ismin tutuklandığı operasyonlarda bu kez tahliyeler gündemde.

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ve belediyede dönen rüşvet çarkını tek tek ifşa eden iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 isim, etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından dün cezaevinden tahliye edilmişti. Bu isimlere yenileri eklendi.

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ALİ NUHOĞLU VE SÜLEYMAN ATİK'E TAHLİYE

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheliler Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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