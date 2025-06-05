Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! İki itirafçı daha tahliye edildi

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! İki itirafçı daha tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İBB&#039;ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! İki itirafçı daha tahliye edildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iş adamı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 5'inci dalganın yaşandığı ve birçok ismin tutuklandığı operasyonlarda bu kez tahliyeler gündemde.

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ve belediyede dönen rüşvet çarkını tek tek ifşa eden iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 isim, etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından dün cezaevinden tahliye edilmişti. Bu isimlere yenileri eklendi.

ALİ NUHOĞLU VE SÜLEYMAN ATİK'E TAHLİYE

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheliler Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Detaylar birazdan...

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD, Suriye’deki askeri varlığını azaltıyor: Üsler kapatıldı, Yeni merkez Şeddadi350 liradan 500 liraya çıktı! Otobüs biletlerine bayram ayarı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da belediye başkanvekilliği için seçim yapılacak! Tarih netleşti - GündemValilik duyurdu! 3 belediyede başkanvekili seçilecekİstanbul'da Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak - GündemBayramda toplu taşıma ücretsiz mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajıTedavi için gitti, ayağı kesildi! Terapi yapılacaktı, soluğu savcılıkta aldı - GündemTerapi yapılacaktı, soluğu savcılıkta aldıCHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı - GündemCHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldıEski Bakan Eroğlu tek tek anlattı: Çevrecilikte nasıl devrim yapıldı? - GündemÇevrecilikte nasıl devrim yapıldı?
Sonraki Haber Yükleniyor...