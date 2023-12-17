İstanbul barajlarında yağmur bereketi: Son 10 yıl ortalamasının üstünde 

17 Aralık 2023 18:26 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 18:27

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul’da barajların doluluk oranı endişelendirirken yağan yağmurlarla rahat bir nefes alındı. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı artıyor. Dünkü yağışlarla bir günde 50 milyon m3’e yakın su alarak doluluk oranı yüzde 41,71’den yüzde 47,45’e ulaştı. Böylece İstanbul, son 10 yılın aralık ayı ortalamasının (yüzde 45,92) üzerine çıkmış oldu.

"BARAJLARDA 412 MİLYON 209 BİN METERKÜP SU MEVCUT"

Sevindiren gelişmeyle ilgili İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Barajların doluluk oranının bir günde yüzde 5,74 arttığını açıkladı. Başa açıklamasının devamında, "Dünkü yağışlarla barajlarımız bir günde 50 milyon metreküpe yakın su alarak doluluk oranı yüzde 41,71'den yüzde 47,45'e ulaştı. Böylece son 10 yılın aralık ayı ortalamasının (yüzde 45,92) üzerine çıkmış olduk. Barajlarımızda 412 milyon 209 bin metreküp suyumuz mevcut." ifadelerini kullandı.

14 GÜNDE 13,45'LİK ARTIŞ YAŞANDI

İSKİ, barajların doluluk oranlarını paylaştı. İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranı 4 Aralık'ta yüzde 34,02 iken 17 Aralık'ta yüzde 47,45 olarak ölçüldü.

14 günlük süreç içerisinde barajların doluluk oranlarında yüzde 13,43'lük bir artış yaşandığı görüldü.

Ekim ayında doluluk oranı yüzde 18,59 olarak ölçülürken Kasım ayında ise yüzde 31,03 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'daki barajların 17 Aralık günü ölçülen doluluk oranları ise şöyle; Ömerli Barajı yüzde 67,05, Darlık Barajı yüzde 59,66, Elmalı Barajı yüzde 86,88, Terkos Barajı yüzde 34,53, Alibey Barajı yüzde 59,17, Büyükçekmece Barajı yüzde 35,82, Sazlıdere Barajı yüzde 28,37, Istrancalar Barajı yüzde 100, Kazandere Barajı yüzde 37,79 ve Pabuçdere Barajı yüzde 24,52 olarak ölçüldü.

GEÇEN YIL 32,22 OLARAK ÖLÇÜLMÜŞTÜ

İSKİ'nin sitesinde yer alan verilere göre geçen yıl bugün İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 32,22 olarak açıklanmıştı.