İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu! Çok sayıda polis olay yerinde
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece’de bulunan bir kuyumcu 3 şahıs tarafından soyuldu. Soygunculardan biri kuyumcu tarafından vurulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece İkitelli Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuya giren 3 kişi, kuyumcuyu soydu. 3 şüpheliden 1'i kaçarken, çevredekiler tarafından yakalandı.
Kuyumcu silahıyla ateş ederken, çevredekilerde gaspçıyı linç etmek istedi.
Olay yerine sevk edilen ekipler kaçan 2 şüpheliyi her yerde arıyor.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı