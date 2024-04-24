Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu! Çok sayıda polis olay yerinde

İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu! Çok sayıda polis olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece’de bulunan bir kuyumcu 3 şahıs tarafından soyuldu. Soygunculardan biri kuyumcu tarafından vurulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece İkitelli Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuya giren 3 kişi, kuyumcuyu soydu. 3 şüpheliden 1'i kaçarken, çevredekiler tarafından yakalandı.

Kuyumcu silahıyla ateş ederken, çevredekilerde gaspçıyı linç etmek istedi. 

Olay yerine sevk edilen ekipler kaçan 2 şüpheliyi her yerde arıyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Casusluk faaliyetleri gerçekleştiren uzay araçları ve uydular yapay zeka ile tespit edilecek!Ceza verdiği aracını duvara astı! Teklif yağıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
6 gündür haber alınamıyordu: Yaşlı adamı bulan ekipler 'pes' dedi - Gündem6 gündür haber alınamıyordu: Bulan ekipler 'pes' dediAdalet Bakanı Tunç'tan flaş sözler: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir - GündemDEM Parti kapatılacak mı?Yürekleri ağza getiren kaza: Ölüm böyle teğet geçti - GündemYürekleri ağza getiren kaza: Ölüm böyle teğet geçtiCeza verdiği aracını duvara astı! Teklif yağıyor - GündemCeza verdiği aracını duvara astı! Teklif yağıyor52 saattir hizmet yok! AK Parti'den İBB'ye metro tepkisi: Temas yok toslama var - GündemAK Parti'den İBB'ye 'temas' tepkisi: Toslama varİskelet parçaları bulunmuştu: Korhan Berzeg'in sır olduğu bölge yeniden mercek altında - GündemKorhan Berzeg'in sır olduğu bölge yeniden mercek altında
Sonraki Haber Yükleniyor...