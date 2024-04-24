İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu! Çok sayıda polis olay yerinde

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Nisan 2024 11:22 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 12:26 - Güncelleme:

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Küçükçekmece’de bulunan bir kuyumcu 3 şahıs tarafından soyuldu. Soygunculardan biri kuyumcu tarafından vurulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.