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İstanbul'da 1 Mayıs kısıtlaması sona erdi! Trafiğe kapatılan yollar açıldı, toplu taşıma seferleri normale döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da 1 Mayıs kısıtlaması sona erdi! Trafiğe kapatılan yollar açıldı, toplu taşıma seferleri normale döndü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle uygulanan ulaşım kısıtlaması sona erdi. Saat 16.00 itibarıyla trafiğe kapatılan yollar açıldı, bazı toplu taşıma seferleri de normale döndü.

İstanbul'da 1  Mayıs Emek ve İşçi Bayramı nedeniyle bazı tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda bazı yollar trafiğe kapatılırken, bazı toplu taşıma seferleri de kaldırılmıştı. Saat 16.00 itibarıyla söz konusu kısıtlama kaldırıldı. 

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlama, saat 16.00 itibariyle kaldırılmıştır.

Bu kapsamda;

Fatih İlçesinde;

15 Temmuz Şehitler Caddesi

Macar Kardeşler Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Caddesi

Gazi Mustafa Kemal Caddesi

Cemal Birsel Caddesi

Kennedy Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Kadir Has Caddesi

Abdulezel Caddesi

Büyük Kahraman Caddesi

İtfaiye Caddesi

Hayriye Tüccarı Caddesi

16 Mart Şehitleri Caddesi

Akdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açılacaktır.

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa istikametine;

Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç)

Turabi Baba Caddesi

Bahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç)

Piyale Paşa Bulvarı ve

Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açılmıştır.

Ayrıca Beyoğlu ilçesi;

Refik Saydam Caddesi

Tersane Caddesi

Kurtuluş Deresi Caddesi

Sıracevizler Caddesi,

Darülaceze Caddesi

Bahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ile

Galata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecektir.

Marmaray Sirkeci İstasyonu,

İETT seferleri,

Alibeyköy-Eminönü Tramvayı,

Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)

Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuru

Eminönü Vapur İskelesi

Karaköy Vapur İskelesi

Kabataş Vapur İskelesi

Beşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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