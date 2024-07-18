İzmir'deki elektrik faciasında yeni gelişme! 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Temmuz 2024 23:57 - Güncelleme: 18 Temmuz 2024 23:59 - Güncelleme:

İzmir, Su Birikintisi, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İzmir'de yolda su birikintisine basınca elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu arada belge, beyan ve delillerin değerlendirilmesi sonucu 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı.