İzmir'deki elektrik faciasında yeni gelişme! 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir'de yolda su birikintisine basınca elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu arada belge, beyan ve delillerin değerlendirilmesi sonucu 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz tarihinde sağanak esnasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalandı, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.
Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay
5 KİŞİ HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI
Ayrıca belge ve beyan delilleri değerlendirilerek 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı