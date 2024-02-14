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    • Mısır'a geçişi sağlanan hastalar Türkiye'ye getiriliyor

    Kaynak: AA
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    Gündem Haberleri  / AA

    İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan hastalar ile refakatçileri, Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getiriliyor. Öte yandan, dün Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

    A400M uçağı, 18’i sedyeli 49 hasta, çoğunluğu çocuk 106 refakatçi ve 12 sağlık personeliyle Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yapmak üzere TSİ 16.00'da Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan havalandı.

    Kayseri’den sabah kalkan askeri uçakla Gazzelilere yardım için 1,5 ton sağlık malzemesi gönderilmişti.

    Dönüşte hastalara refakat etmeleri için uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 12 sağlık çalışanı da aynı uçakta El-Ariş'e gitmişti.

    Mısır'a geçişi sağlanan hastalar Türkiye'ye getiriliyor

    BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da X hesabından açıklama yaptı.

    Koca, "Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır’a ulaştı. Türkiye, 7 Ekimden bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek. 49’u hasta, 106’sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş’ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük." ifadelerini kullandı.

    Mısır'a geçişi sağlanan hastalar Türkiye'ye getiriliyor

    "ASLA FİLİSTİN'İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

    Öte yandan, dün Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Son dönemde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansına yönelik dozu artan itibar suikastlarını da esefle karşıladığımızı belirtmek isterim" diye konuşmuştu.

    Gündem
    Kaynak: AA
    Haberler > Gündem > Mısır'a geçişi sağlanan hastalar Türkiye'ye getiriliyor
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