Bulunan kan lekeleri ona mı ait? Narin Güran'ı arama çalışmaları 5. gününde

8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 5. gününe girdi. Dün son görüntüleri ortaya çıkan Narin Güran'ı 112 Acil Sağlık, JAK ve AFAD'ın arama çalışmaları sürerken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Küçük kızın evine yaklaşık 20 metre mesafedeki kayalıklarda kan lekeleri tespit edildi.

Diyarbakır günlerdir 8 yaşındaki Narin Güran'ı arıyor. 21 Ağustos günü saat 15.00 sularında Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 5. gününde...

Küçük kızdan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü.

EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, pamuk ve mısır tarlaları ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopter, 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları için havalandı.

KAN LEKELERİ NARİN'E Mİ AİT?

Öte yandan, Narin Güran'ın evine yaklaşık 20 metre mesafedeki kayalıklar üzerinde kan lekeleri tespit edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken yapılacak çalışmanın ardından lekelerin kime ait olduğu belirlenecek.

VALİLİK'TEN 'NARİN GÜRAN' AÇIKLAMASI

Öte yandan, bugün sabah saatlerinden Diyarbakır Valiliği'nden de Narin Güran'a ilişkin bir açıklama yapıldı.

Diyarbakır Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

NARİN GÜRAN'IN SON GÖRÜNTÜLERİ

Dün Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde çocuklar evlerine yürürken Narin'in çocuklardan ayrıldığı görülmüştü.

Anne Yüksel Güran, güvenlik kameralarında en son kızının yukarı çıktığına değinmiş “Kızım evden çıktığı zaman ben bilmiyordum elbise giydiğini. Hatta ona şort giydiği için güldüm. Böyle mi camiye gidiyorsun dedim. Bana üstüne elbise alacağını söyledi. Ben sadece kızımı istiyorum. Hayalimizi yıkmayın. Bana Narin'i verin. Allah'tan başka bir şey istemiyorum. Ne olur bize yardımcı olun” şeklinde konuşmuştu.