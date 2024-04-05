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Tekirdağ Çorlu'da Plaspak fabrikasında korkutan yangın

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Gündem Haberleri

Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi’nde tekstil fabrikasındaki bez kurutma bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürüyor

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde bulaşık süngeri, bulaşık bezi, paspas, lif, üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çorlu ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerine bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da alevlere müdahale ediyor.

6 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 6 işçi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergene Kaymakamı Kadir Duman olay yerine gelerek bilgi aldı.

Tekirdağ Çorlu'da Plaspak fabrikasında korkutan yangın - 1. Resim

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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