Tekirdağ Çorlu'da Plaspak fabrikasında korkutan yangın

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 5 Nisan 2024 15:26 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 19:50 - Güncelleme:

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Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi’nde tekstil fabrikasındaki bez kurutma bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürüyor