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Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! 'Para sayma' soruşturmasına İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedildiği iddia edilen para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturmaya yönelik İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... Kumpasla seçim kazanacaklarını sanıyorlar" dedi.

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden İBB Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında bulunduğu CHP’lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı görüntüleri konuşuyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, paranın kime ait olduğu ve ne için kullanıldığı en çok merak edilen konulardan oldu. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için" resen soruşturma başlattı. Şile Endüstriyel Atık Yakma Tesisi açılışında konuşan İmamoğlu'ndan ise CHP'ye yönelik 'para sayma' soruşturması hakkında ilk açıklama geldi.

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! 'Para sayma' soruşturmasına İmamoğlu'ndan ilk açıklama - 1. Resim
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

'ORADA ÇOK DEĞER VERDİĞİM YOL ARKADAŞLARIM VAR'

Görüntülerin CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlem sırasında kaydedildiğini belirten İmamoğlu şunları söyledi:

"Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabi birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler... Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar. Allah memleketimizi de, beni de bu insanlardan korusun. Zannediyorlar ki; Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz..."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (11 Mart) CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatmıştı. 

Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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