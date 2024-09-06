Yeniden Refah'ta bir belediye başkanı daha istifa etti 

Yeniden Refah Partisi'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile başlayan yaprak dökümü devam ediyor. Bugün itibarıyla bir belediye başkanı daha partiden istifa etti.

Yeniden Refah'ta yaprak dökümü! Bir belediye başkanı daha istifa etti

Yeniden Refah'ta yaprak dökümü! Bir belediye başkanı daha istifa etti

Yeniden Refah Partisi'nde peş peşe istifalar yaşanmaya devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, partisinden istifa etmiş ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylemişti.

Kasım Gülpınar'ın ardından Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve 6 meclis üyesi Yeniden Refah'tan istifa etmişti. Bugün istifalara bir yenisi daha eklendi.

BİR İSTİFA DA SİVAS'TAN

Yeniden Refah Partisi’nden yüzde 35,33 oy alarak Sivas’ın Yıldız beldesinden belediye başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partisinden istifa etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydemir, “En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı olarak şahsım ve belediye meclis üyelerim de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.