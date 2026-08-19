Fransız moda evi Dior’un halkla ilişkiler direktörü Mathilde Favier'in ani vefatı gündem oldu. Dior Üst Yöneticisi Delphine Arnault, Favier’in ardından yayımladığı mesajda; "“Mathilde’in aramızdan ayrılmasıyla Dior inanılmaz bir profesyoneli, ben ise sadık bir dostumu kaybettim." ifadelerini kullandı. Peki, Dior’un halkla ilişkiler direktörü Mathilde Favier kimdir, neden öldü?

Dior’un uzun yıllardır halkla ilişkiler direktörlüğünü yürüten Mathilde Favier, trafik kazasında hayatını kaybetti.Business of Fashion’ın (BoF) haberine göre Dior, 57 yaşındaki Favier’in ölümünü salı günü duyurdu. Kendine özgü giyim tarzıyla bir moda figürü haline gelen Favier, 2024’te yayımlanan “Living Beautifully in Paris” adlı kitabında Paris hayatına ilişkin önerilerini paylaşmıştı.

MATHİLDE FAVİER KİMDİR?

Mathilde Favier, kariyeri boyunca Paris moda dünyasının merkezinde yer alan, Dior’un uzun yıllar halkla ilişkiler yöneticiliğini yapan önemli isimlerden biriydi. Aynı zamanda Héloïse ve Carlo Agostinelli adında iki çocuğun annesiydi. Her iki çocuğu da ilk eşi, finansçı Robert Agostinelli ile olan evliliğinden dünyaya geldi.

Kariyerinin ilk döneminde Chanel’de çalışan Favier, daha sonra Prada’ya geçti. Ardından Dior’a katılarak yıllar içinde Fransız moda evinin iletişim ve halkla ilişkiler yapılanmasının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca tasarımcılar, ünlüler, gazeteciler ve etkili müşteriler arasında bağlantılar kurma konusundaki yeteneğiyle tanındı ve önemli moda etkinliklerinin değişmez isimlerinden biri oldu.

Favier, 17 Ağustos 2026'da 57 yaşındayken, uzun süredir birlikte olduğu Fransız film yapımcısı Nicolas Altmayer ile birlikte Fransa'nın batısında meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

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