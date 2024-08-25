Meteoroloji duyurdu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Eskişehir ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Bilecik, Kütahya çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.
Bölge genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzey ve doğu yönlerinden hafif ve orta kuvvette, yer yer saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Eskişehir'de en yüksek sıcaklıkların Sarıcakaya'da 36 derece, Mihalgazi'de ise 34 derece civarında seyredeceği belirtiliyor. Vatandaşların gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Haberler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı