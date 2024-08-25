Meteoroloji duyurdu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Ağustos 2024 11:25 - Güncelleme: 25 Ağustos 2024 11:27 - Güncelleme:

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Eskişehir ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Bilecik, Kütahya çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.