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Meteoroloji duyurdu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Meteoroloji duyurdu! Eskişehir&#039;de hava durumu nasıl olacak?

Haberler Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Eskişehir ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Bilecik, Kütahya çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzey ve doğu yönlerinden hafif ve orta kuvvette, yer yer saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji duyurdu! Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak? - 1. Resim

Eskişehir'de en yüksek sıcaklıkların Sarıcakaya'da 36 derece, Mihalgazi'de ise 34 derece civarında seyredeceği belirtiliyor. Vatandaşların gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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