O ilin sadece 10 günlük suyu kaldı!

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Ağustos 2024 16:56 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 16:58 - Güncelleme:

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Amasya'da içme suyu kaynaklarının yetersizliği nedeniyle son iki haftadır gece saatlerinde çeşitli mahallelerde su kesintileri uygulanmaya başlandı. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sürekli su verdiğimizde yalnızca 10 gün yetecek kadar suyumuz var" diyerek durumu ciddiyetle vurguladı.