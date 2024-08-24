O ilin sadece 10 günlük suyu kaldı!
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Amasya'da içme suyu kaynaklarının yetersizliği nedeniyle son iki haftadır gece saatlerinde çeşitli mahallelerde su kesintileri uygulanmaya başlandı. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sürekli su verdiğimizde yalnızca 10 gün yetecek kadar suyumuz var" diyerek durumu ciddiyetle vurguladı.
Türkiye genelinde yaşanan kuraklık ve düşük yağış miktarı, Amasya'da da su sıkıntısına yol açtı. Belediye, su kaynaklarının korunması amacıyla gece saatlerinde su kesintileri uyguluyor. Başkan Sevindi, esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Yağışların olmaması nedeniyle su miktarımız azaldı. Sürekli su verdiğimizde 10 gün yetecek kadar suyumuz var. Bu nedenle, vatandaşlarımızı mağdur etmeden, en az su kullanımının olduğu gece saatlerinde kesintiler yaparak depolarımızı doldurmaya çalışıyoruz" dedi.
AMASYA SU NE ZAMAN KESİLECEK?
Amasya Belediyesi, su kesintileriyle ilgili bilgilendirmeleri sosyal medya hesapları üzerinden önceden duyurarak, 00.00 - 07.00 saatleri arasında hangi mahallelerde kesinti olacağını vatandaşlara iletiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı