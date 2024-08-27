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Ulaşım desteği başvuruları nereye yapılır? Bakan Göktaş açıkladı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ulaşım desteği başvuruları nereye yapılır? Bakan Göktaş açıkladı...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Ulaşım Desteği programının devam edeceğini açıkladı.

Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olunduğunu belirtti.

Program, ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin ulaşım giderlerini karşılamak amacıyla 2022 yılında hayata geçirilmişti. Bugüne kadar 100 binden fazla öğrenci bu destekten yararlandı.

Ulaşım desteği başvuruları nereye yapılır? Bakan Göktaş açıkladı... - 1. Resim

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULAR NEREYE YAPILIR?

Öğrenciler veya aileleri, Ulaşım Desteği'ne başvurmak için ikametgahlarının bulunduğu ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) başvuruda bulunabilirler.

Ulaşım desteği başvuruları nereye yapılır? Bakan Göktaş açıkladı... - 2. Resim

ÖĞRENCİLERE NE KADAR ULAŞIM DESTEĞİ VERİLİYOR?

2024-2025 eğitim öğretim döneminde, öğrencilere tek yön için 1.250 TL'ye kadar ulaşım desteği sağlanacak.

Toplamda 60,8 milyon TL'lik kaynağın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aktarıldığını Bakan Göktaş açıkladı. 

Ulaşım desteği başvuruları nereye yapılır? Bakan Göktaş açıkladı... - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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