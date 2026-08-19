Yemekteyiz ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından programın yeni bölümlerini bekleyen izleyiciler için TV8'den yeni sezon duyurusu geldi. Yayınlanan tanıtımla birlikte Yemekteyiz'in ekranlara dönüş tarihi de kesinleşti

TV8'in gündüz kuşağı yarışmalarından Zuhal Topal'la Yemekteyiz için yeni sezon heyecanı başlıyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen programın yeni sezon tanıtımı yayınlanırken ilk bölüm tarihi de duyuruldu. Yarışmayı takip eden izleyiciler "Yemekteyiz ne zaman başlıyor?" ve "Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon hangi tarihte?" sorularına cevap arıyor.

YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezonu 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü başlayacak. TV8 tarafından yayınlanan tanıtımla yarışmanın ekranlara dönüş tarihi kesinleşti. Program, yeni sezonda da Zuhal Topal'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkacak. Yemekteyiz, 24 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanacak.

YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLADI?

Yemekteyiz programı, ilk olarak 2008 yılının ekim ayında Show TV'de yayınlanmaya başladı. 2012 ekim ayında FOX'a 2017 yılında ise TV8'e geçti.

YEMEKTEYİZ'E NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular, TV8’in resmi internet sitesindeki “Zuhal Topal’la Yemekteyiz” başvuru formu üzerinden yapılıyor. 18 yaş üstü, yemek yapmayı seven herkes katılabilir. Formda kişisel bilgilerin doldurulması ve bir video yüklenmesi gerekiyor

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