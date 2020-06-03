Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Tarihin kırılma dönemlerinden biri olan koronavirüs günlerini, bu defa fotoğraf sanatçıları enstantaneleriyle anlamlandırmaya çalıştı, ortaya çarpıcı bir online sergi çıktı... Dört duvara hapsolduğumuz günlerde İstanbul Modern’in daveti üzerine çalışmaya başlayan Türkiye’nin meşhur 43 fotoğraf sanatçısı, koronavirüsün hayatımıza yansımalarını fotoğrafladı. Aralarında Coşkun Aral, Canan Erbil, Murat Germen, İzzet Keribar ve Ahmet Sel gibi isimlerin olduğu fotoğrafçıların enstantaneleri, “Pandemi Günlerinde Fotoğraf” adlı online sergiyle İstanbul Modern’in internet sitesinde sanatseverlerle buluştu. Enteresan enstantanelerin olduğu karelere, Türkiye’deki insanların endişeli ve trajikomik ruh hâlleri de yansıdı. Sergi, 15 Kasım’a kadar www.istanbulmodern.org internet adresinde görülebilecek.



Sanatçılar, fotoğraf hikâyelerini anlatıyor

“Pandemi Günlerinde Fotoğraf” sergisinde sanatçıların enstantanelerini nasıl çektiklerini anlatan metinler de yer aldı. Fotoğrafçı Ali Kabaş “Bu paslı kilidin tecrit günlerinde ruh hâlimizi yansıttığını hissettim. Issız durumdaki Haliç, köprü ve Galata Kulesi fonu oluşturdu” dedi. Emin Özmen çektiği enteresan karenin hikâyesini şu sözlerle anlattı: Eve yürürken her zaman her şart altında o terk edilmiş binanın giriş katında oturmakta olan bir grup adamın yine aynı yerde sohbet ettiklerini görüyorum pencereden. Maske yerine kullandığı o bez parçası dikkatimi çekiyor.