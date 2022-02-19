Türkiye Gazetesi

Adını Feriha Koydum dizisinde iki ezeli düşmanı canlandıran Hazal Kaya ve Ceyda Ateş, yıllar sonra çocuklarıyla beraber bir araya geldi. Fenomen dizinin Feriha ve Hande’si seneler sonra hasret giderdi. Feriha'nın abisini oynayan Melih Selçuk da ikiliye eşlik etti.

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, eşi Buğra Toplusoy’un işleri nedeniyle Miami’ye taşınmış, oyunculuğa ara vermişti. Şimdilerde yurt dışında yaşayan Ateş, ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Türkiye’ye ziyarete gelen oyuncu, Hazal Kaya’yı ziyaret etti. Instagram'da 730 bin takipçisi bulunan Ceyda Ateş, sürpriz buluşmadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Hazal Kaya'nın oğlu Fikret, Ceyda Ateş'in kızı Talia

“BAYA BAYA ANNE OLMUŞ BUNLAR YA”

Buluşmada Hazal Kaya ve Ceyda Ateş’in çocukları Fikret ve Can da vardı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı görüşmeden kareleri, Ateş, "Sonunda buluştular. Hazal Kaya, Melih Selçuk ve bitirim ikili. Fikret bey ve Talia hanım" notunu yazdı.

Oyuncu Melih Selçuk ise Ateş'in paylaşımına yorum olarak "Baya baya anne olmuş bunlar ya" yazarak herkesi güldürdü.

Ceyda Ateş, 2020 yılında kızı Talia'yı kucağına almıştı. Eşi Buğra Toplusoy ile kızına Talia ismini vermiş, nedenini açıklarken ise “Aslında çok isim düşündük. En son Talia ismine karar verdik. 'Sonbaharı müjdeleyen, şans ve bereket veren, hayvanlar aleminin kraliçesi' anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum ve Bizim Hikaye gibi birçok dizide rol alan Hazal Kaya, ise kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile evlenmişti. İkilinin bebekleri Fikret Ali 2019 yılında dünyaya merhaba dedi.

Hazal Kaya’nın başrolünü üstlendiği Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın yayın tarihi belli oldu Başrollerinde Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı gibi ünlü isimlerin paylaştığı Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı Netflix dizisinin yayın tarihi duyuruldu. Dizi 3 Mart 2022’de tüm dünyayla aynı anda dijital yayın platformunda olacak.

Ceyda Ateş, kızı Talia’yı kucağına aldı İki yıl önce iş adamı Buğra Toplusoy ile evlenen oyuncu Ceyda Ateş dün ilk bebeğini dünyaya getirdi.