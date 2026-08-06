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Rapçi Yüşa Keskin’e ‘tüfekli klip’ operasyonu! 4 kişi gözaltında

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Samsun'da rapçi Yüşa Keskin ile birlikte 3 kişi, klip çekiminde tüfek kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, operasyonda 1 tüfek ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Rapçi Yüşa Keskin’e ‘tüfekli klip’ operasyonu! 4 kişi gözaltında
Başlık ResmiRapçi Yüşa Keskin’e ‘tüfekli klip’ operasyonu! 4 kişi gözaltında

RAPÇİ YÜŞA KESKİN VE 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmada rap müzik sanatçısı Rapci Keskin olarak tanınan Yüşa Keskin (27) ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur (27), Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Rapçi Yüşa Keskin’e ‘tüfekli klip’ operasyonu! 4 kişi gözaltında
Başlık ResmiRapçi Yüşa Keskin’e ‘tüfekli klip’ operasyonu! 4 kişi gözaltında
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KLİP ÇEKİMİNDE KULLANILAN TÜFEĞE POLİS EL KOYDU

Şüphelilerin, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı. Operasyonda 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Rapçi Yüşa Keskin’e ‘tüfekli klip’ operasyonu! 4 kişi gözaltında
Başlık ResmiRapçi Yüşa Keskin’e ‘tüfekli klip’ operasyonu! 4 kişi gözaltında

Rapçi Keskin'in Instagram hesabında yaklaşık 369 bin takipçisi bulunduğu öğrenildi.

Rapçi Yüşa Keskin’e ‘tüfekli klip’ operasyonu! 4 kişi gözaltında
Başlık ResmiRapçi Yüşa Keskin’e ‘tüfekli klip’ operasyonu! 4 kişi gözaltında
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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