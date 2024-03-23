Akşener ile Mansur Yavaş arasındaki gerilim boyut atladı! 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın "İl başkanı, ilçe başkanı, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, İYİ Parti’den istifa ettiler, benimle çalışıyorlar" açıklamasını eleştiren İyi Parti lideri Akşener, "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım" ifadelerini kaydetti.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 8 gün sonra sandığa gidecek. Kritik seçimler için geri sayım sürerken siyaset arenası da ısınıyor.

Bir dizi programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın "İl başkanı, ilçe başkanı, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, İYİ Parti’den istifa ettiler, benimle çalışıyorlar" açıklamalarına ilişkin konuştu.

'KURT KIŞI GEÇİRİR AMA YEDİĞİ AYAZI ASLA UNUTMAZ'

Partisinin İstanbul ve Ankara'daki teşkilatlarında yaşananlara çok üzüldüğüne değinen Akşener, şöyle devam etti:

"Diğerleri anlamaz ama bu söyleyeceğimi Mansur Yavaş ve etrafındaki tayfa anlayacaktır. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Onun için İYİ Partili kardeşlerim bunlar bizim için yeni tecrübeler. İnsanlara güvenip, onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak siyasi ahlaksızlık görüyorsanız oraya bir mim koyacaksınız."

AKŞENER DAHA ÖNCE 'KORKAK' DEMİŞTİ

Öte yandan Akşener, daha önce genel seçimlerde Millet İttifakı'nda yaşanan süreci anlatırken isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alarak, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler" demişti.