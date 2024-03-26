Muharrem İnce 'yeni bir yol lazım' dedi, hem iktidarı hem muhalefeti eleştirdi

Memleket Partisi'nin bu ülkedeki üçüncü yol olduğunu söyleyen Muharrem İnce, Türkiye’nin dertlerine 22 yıldır iktidarı yenemeyen muhalefetin çözüm olamayacağını belirtti. İnce, "Yeni bir yol lazım. O yol, Memleket Partisi’dir. ‘Düşün peşimize’ diyorum" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı, siyasi isimler sokaklarda ikna çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'da halkla bir araya geldi, muhalefete yüklenerek önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında hem iktidara hem de onu yenemeyen muhalefete yüklenen İnce, herkesi partisine destek vermeye davet etti.

"BİZ ÜÇÜNCÜ YOLUZ"

Türkiye’nin dertlerini çözmek için yola çıktıklarını belirten Memleket Partisi lideri İnce, "Türkiye’de iktidar diyor ki, ‘bana oy vermezseniz hizmet yapmam.’ Muhalefet de diyor ki, ‘bana oy vermezseniz AK Parti gelir.’ Herkes milleti korkutma derdinde. Biz bu dertte değiliz. Biz millete gerçekleri anlatıyoruz. Biz bu ülkede üçüncü yoluz. ‘Ne sağdanız, ne soldan, Atatürk’ün yolundanız’ diye Memleket Partisi’yiz" dedi.

"Biz bu ülkede doğruları söylemekle mükellefiz" diyen İnce, "Ülkede hukuk devleti istiyoruz. Rekabete açık bir kamu ihale kanunu istiyoruz. Dış politikada yurtta barış dünyada barış ilkesinin benimsenmesini istiyoruz. Tarımı ayağa kaldırmak istiyoruz. Gençlerin umutlarını tazelemek istiyoruz. Emeklilerin insan gibi geçinmesini istiyoruz. Çiftinin ürününün dağda kalmamasını istiyoruz. Esnafın vergilerle ezilmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR YOL LAZIM, O YOL MEMLEKET PARTİSİ'DİR"

İktidarı eleştiren İnce, "Yani 3,5 tarafı denizlerle çevrili, Avrupa’nın en genç nüfusu, madeni var, ovası var, her şeyi var, neden bu insanlar fakir? Neden bu insanlar et yiyemiyor?" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Kötü yönetildiği için böyle. 22 yıllık bu iktidar da 22 yıldır bu iktidarı yenemeyen bu muhalefet de bu millete çözüm olamaz. Yeni bir yol lazım. O yol, Memleket Partisi’dir. ‘Düşün peşimize’ diyorum."