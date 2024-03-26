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Haberler > Gündem > Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’den, CHP Genel Başkanı Özel’e tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’den, CHP Genel Başkanı Özel’e tepki

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’den, CHP Genel Başkanı Özel’e tepki

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özel’e yönelik sert açıklamalarda bulundu. İnce, “HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı bir televizyon kanalında, “2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı” ifadelerini kullanmıştı.

"HAVALARA ZIPLAYAN SEN DEĞİL MİYDİN?"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İnce, “Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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