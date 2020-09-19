Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşı ile ilgili gelişmelere değinen Koca özetle şu bilgileri verdi:

∂ Dünyada faz-3 çalışması süren 9 aşı bulunuyor. Bunlardan 6’sının hastalara uygulamasına başlandı. Bu aşılardan şu anda ikisine Türkiye'de de izin verildi. Üçüncüsü için de Rusya'da üretilen bir aşının müracaatı söz konusu. Onun da izni verilmiş olacak.

∂ Tahminim yıl sonuna doğru, güvendiğimiz, vatandaşımız üzerinde etkili olduğuna inandığımız bu aşılardan birine erişim söz konusu olacak.

∂ Yerli aşıyla ilgili de 13 çalışma var. İkisi hayvan aşamasını geçmek üzere. Tahminim gelecek yılın ilk yarısında bizim aşıda bir ilerleme olacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

∂ Türkiye genelinde şu an erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.

∂ Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır.

∂ Son dönem 11 milyona yakın turistin geldiğini biliyoruz. Antalya, İzmir ve Muğla dâhil olmak üzere ciddi bir vaka artışının olmadığını görüyoruz.

∂ Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti.