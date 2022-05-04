Türkiye Gazetesi

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından 3 Mayıs'ta yeni bir rapor yayımlandı. Yayımlanan 2022 DSÖ Avrupa Bölgesel Obezite Raporu’na göre, obezite oranları Avrupa genelinde salgın boyutuna ulaştı.

3 Mayıs'ta bir basın toplantısında açıklanan ve Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulan rapor, Avrupa Bölgesi'nde yetişkinlerin %59'unun ve neredeyse her 3 çocuktan birinin fazla kilolu olduğunu ya da obezite ile baş ettiğini ortaya koydu. Raporda, Avrupa’nın Amerika’dan sonra obezitenin en yaygın olduğu bölge olduğu bildirildi.

Aşırı kilo ve obezite, Avrupa’da önde gelen ölüm ve sakatlık nedenleri arasında. Çalışmalara göre, obezite, her yıl Avrupa’da 1,2 milyondan fazla ölüme neden oluyor. Ayrıca obezite, yılda en az 200 kanser vakası dışında kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara da yol açıyor. Uzmanlara göre bu rakam önümüzdeki yıllarda daha da yükselecek.

TÜRKİYE’DE YETİŞKİNLERİN YÜZDE 66,8’İ FAZLA KİLOLU

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı rapora göre, obez veya fazla kilolu olan yetişkin sayısı göz önüne alındığında ilk sırada Türkiye bulunuyor. Yayımlanan rapora göre Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 66,8’i fazla kilolu, obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32,1.

Türkiye’nin ardından, yetişkinlerde fazla kiloluların oranının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Malta, İsrail ve İngiltere geliyor. Fazla kilo sorununun en az görüldüğü ülkeler ise Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan olarak sıralanıyor.

COVID-19 OBEZİTEYİ ARTTIRDI

Raporda covid-19 salgının obeziteyi tetiklediği de bildirildi. Pandeminin yol açtığı hareketsiz yaşam, kilo artışını da hızlandırdı. Ayrıca salgın boyunca sağlıksız gıda tüketimi obeziteyi artırdı.

DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge ise obezitenin Avrupa'da artık salgın boyutuna ulaştığının altını çizdi. Bu durumun giderek daha vahim hale geldiğini belirten Kluge, “Sağlığa yatırım yaparak ve uygun çevre koşulları oluşturarak” bu durumu tersine çevirmenin mümkün olduğunu belirtti.

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