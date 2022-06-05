Türkiye Gazetesi

Luke Ramone Harper, bir hafta önce doğum günü partisi için aldıkları 8 numaralı balonu tekrar şişirmek isteyince helyumun neden olduğu ölümcül beyin travması yaşadı.

The Mirror’ın haberine göre, annesi Hilary McSweeney, Luke'un öğlen saatlerinde evin üst katında oyun oynadığını ve YouTube videoları izlediğini söyledi. Akşam yemeği için oğluna seslendiğinde karşılık alamadı. Üst kata çıkan kadın, oğlunun yanındaki balonla tepkisiz bir halde yerde yüzüstü yattığını belirtti.

Luke'un babası Martin Harper, acil servislerin gelmesini beklerken oğullarına ilk yardım uyguladı ve kalp masajı yaptı.

Gazetecilere konuşan anne McSweeney, “Beyninin çok ağır hasar gördüğü ve yaşam desteğinde olduğu açıktı. O noktada Luke'un öldüğünü biliyordum ve makine onu hayatta tutuyordu” dedi.

Ertesi gün doktorlar talihsiz çocuğun ölüm haberini verdi. Aileye veda vaktinin geldiği bilgisi verildi.

Baba Harper, seslerini değiştirme isteğiyle helyumun bazen daha büyük çocuklar tarafından solunduğunu ve ailelerin bundan tamamen habersiz olduğunu söyledi.

KALBİ DURDU, BEYNİNE OKSİJEN GİTMEDİ

Otopsi sonucunda Luke'un kısmen sönmüş bir balondan helyum solumasının neden olduğu bir kalp durması nedeniyle beyne giden oksijen eksikliğinin sonucu olarak öldüğü ortaya çıktı.

Dr. Gallagher, helyum gazının hızlı ve ciddi beyin hasarına maruz bırakabileceğini söyledi.

İnsanların helyumun ne kadar tehlikeli olabileceğinin farkında olmadığını belirten Dr Gallagher, çok az miktarda gazın bile zarar vereceğini söyledi.

Balondan sızan helyum gazı patladı Hatay'ın Defne ilçesinde bir apartman dairesinde uçan balondan sızan helyum gazının patlaması sonucu evin PVC kaplı duvarı yıkıldı.

Helyum gazı ölüme yol açabilir Helyum gazının, sesin tizleşmesine neden olduğu için çocuklar tarafından eğlence amaçlı solunduğu; ancak bu durumun ani ölüme yol açabildiği belirtildi.