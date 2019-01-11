Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig takımlarından Manisaspor’a, Portekiz ekibi Benfica’ya olan borcu sebebiyle FIFA tarafından 6 puan silme cezası uygulandı. Sezon başında da eski futbolcularına olan borçlarından dolayı 9 puanı silinen siyah-beyazlı ekip, eksi 7 puanla ligin alt sıralarına demir attı.

Son yıllarda maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Ege ekibi Manisaspor, mücadele ettiği TFF 2.Lig’in ikinci yarısı öncesi FIFA Disiplin Komitesinden gelen puan silme cezasıyla sarsıldı. Siyah-beyazlıların daha önceden yaptığı transferler sebebiyle Benfica Kulübü'ne olan borcundan dolayı 6 puanı daha silindi. Karar, Türkiye Futbol Federasyonu ile Manisaspor'a bildirildi. Ligde eksi 1 puanı bulunan Manisaspor, alınan cezası sonrası eksi 7 puana geriledi. Manisaspor'un sezon başında da eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacağı nedeniyle 6 puan, ulusal lisans çıkaramamasından dolayı da 3 puan olmak üzere toplam 9 puanı silindi.

