Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Çıkış arayışındaki Fenerbahçe’de işler bir türlü yoluna girmezken teknik direktör Ersun Yanal oyuncularıyla net bir konuşma yaptı. Göreve geldiği günden beri takımdaki herkesle yakından ilgilenen, Yanal, taktik ve teknik hazırlıkların yanı sıra psikolojik anlamda da çalıştırdığı oyuncularından takım olmalarını istedi. Bazen takım halinde, zaman zaman da bireysel görüşmeler yaparak oyuncuların üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışan tecrübeli teknik adam, “Ben ne yaparsam yapayım. Siz ne yaparsanız yapın. Biz olmadan başaramayız. Futbol bir takım oyunu ve takım tek kişiden oluşmaz” vurgusuyla kenetlenmek zorunda olduklarının altını çizdi.

AĞIR BEDELLER ÖDEDİK

Bireysel performanslardaki artışlara dikkat çeken Ersun Yanal, “Ancak takım bütünlüğündeki eksiklikler bütün doğruları geçersiz kılıyor” derken özellikle yenilen goller üzerinde durdu. Basit hatalara sebebiyle ağır bedeller ödediklerin ifade eden Yanal, “Yenen gollerin sorumluluğunu bir tek oyuncuya yükleyemeyiz. Takım olarak gol yiyoruz. Sahanın her yerinde bir bütün olarak hareket etmemiz şart. Herkes savunacak, herkes hücum edecek” uyarısında bulundu. Kadro kalitesinde bir eksiklik olmadığını belirterek oyuncularına güven aşılayan Ersun Hoca, “Takım olduğumuzda karşımızda kimse duramaz. Bunu aklınıza kazıyın” diye konuştu.

HERKES ATEŞ HATTINDA

F.Bahçe, 25. haftayı 28 puanla 14. sırada kapatırken, kalan 9 haftada da kritik maçlara çıkacak. Galatasaray ve Trabzonspor hariç, sarı-lacivertlilerin karşılaşacağı tüm takımlar ateş hattından uzaklaşma ya da uzak kalma çabasında. Özellikle Ankaragücü, Kasımpaşa, Akhisar ve Erzurum maçları F.Bahçe için belirleyici olacak.

MOTİVE OLAMIYORLAR

Kanarya’da sözleşmesi bitecek oyuncular konsantrasyon sorunu yaşıyor. Ersun Yanal takımı bir arada tutmak için büyük çaba harcarken, Skrtel, Volkan, Neustadter, İsmail ve Şener’in kafası karışık. Bu oyuncuların performansındaki düşüş saha içini de takımdaki rekabeti de olumsuz etkiliyor. Oyuncular olumlu ya da olumsuz bir temas bekliyor.

Tempo zorluyor

Sezon başında yeterli yükleme yapılmayan Fenerbahçeli oyuncularda maçların temposu arttıkça adale sakatlıklarıyla yüzleşmek durumda kaldı. Dirar ve Mehmet Topal’dan sonra Valbuena da aynı sıkıntıyı yaşadı. Sağlık ekibi ve teknik heyet oyunculara aktif dinlenme uygulama kararı alırken, Dirar ile Topal’ın Sivas maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Valbuena’nın ise bu maçta oynaması mümkün görünmüyor.

Elmas parlayamadı

Avrupa devlerinin yakından takip ettiği Elif Elmas, Ersun Yanal’ın göreve gelmesiyle ilk 11’deki yerini kaybetti. Yanal döneminde Erzurum ve Antalya maçlarına ilk 11’de çıkan Elif, yeni transferlerin takıma katılmasıyla kulübeye mahkum oldu. Makedon oyuncu, Başakşehir karşısında eline geçen fırsatı da iyi değerlendiremeyince iyice gözden düştü. Yanal’ın Elif’e mecburiyet olmadığı taktirde görev vermesi beklenmiyor.