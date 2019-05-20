Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Yeni sezonda kadrosunda derin bir rotasyona hazırlanan F.Bahçe’de transfer operasyonu kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Sportif direktör Comolli, 17 Mayıs’ta oynanan Chateauroux-Clermont maçını tribünden izledi. Fransa 2. Lig mücadelesinde sportif direktörün gözleri Clermont’un hücum oyuncuları Florian Aye ile Mathias Pereira Lage’nin üzerindeydi. Fransız vatandaşı olan 22 yaşındaki golcü Aye ve on numara oynayan Portekizli Lage hakkında bilgi topladı.

STOPER ADAYI BRONN

Auxerre’de yetişen Aye bu sezon 33 maçta 17 gol, 4 asistlik performansıyla çok sayıda İngiliz ekibinin de dikkatini çekmiş durumda. 22 yaşındaki Lage ise bu sezon 42 maçta 9 defa ağları havalandırdı. Comolli, yönetime transferleri bitirebileceğini rapor etti. Stoper adayları arasına Belçika’nın Gent takımında forma giyen Dylan Bronn’u eklediği öğrenildi. 23 yaşındaki Tunuslu, attığı 8 golle de dikkat çekiyor.