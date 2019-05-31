Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, bu sezon iç sahada oynadığı 17 lig maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sahasında rakip fileleri 24 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde ise 18 gol gördü.

Sivas temsilcisi, evinde Alanyaspor, Bursaspor, Göztepe, MKE Ankaragücü, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray’ı mağlup etti. Demir Grup Sivasspor sahasında sadece Kasımpaşa’ya 3-0, Antalyaspor’a 2-1, Kayserispor’a 3-1 ve Beşiktaş’a 2-1 yenilmişti.

Deplasmanda 14 puan topladı

Evinde 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 27 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, deplasmanda ise kötü bir grafik sergiledi. Dış sahada oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 14 puan toplayabildi. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda 17 maçta rakip fileleri 25 kez havalandırdı, kalesinde de 36 gol gördü.