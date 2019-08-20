Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boşnaklarla ilgili sözleri sonrası bir süredir ekranlardan uzaklaştırılan Rasim Ozan Kütahyalı, Derin Futbol programına geri dönerek özür konuşması yaptı.

"ALİYA İZZETBEGOVİÇ HAYRANI BİR İNSANIM"

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına katılan Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında biz özür konuşması da yaptı. Kütahyalı, programda ''Ben, Aliya İzzetbegoviç hayranı bir insanım. Ben Boşnak kardeşlerimden tekrar, tekrar özür diliyorum. Bana düşman olanlar bu sözleri kullanarak bana saldırdılar. Kendi meselelerine asil Boşnak halkını karıştırmasınlar.'' ifadelerini kullandı.